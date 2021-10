Une importante opération de contrôle routier sur la Nationale 12

Tous les véhicules qui circulent sur la route Nationale 12 doivent quitter la route et emprunter l'aire de repos des Carreaux, près de Mortagne, dans le cadre de la lutte contre les cambriolages et la délinquance itinérante : contrôle automatique des plaques d'immatriculation pour détecter les véhicules volés. 20 gendarmes contrôlent les papiers et les coffres sur réquisition du procureur de la République, avec l'aide d'une équipe cynophile qui est prête à intervenir en cas de fuite d'un automobiliste, de même que des gendarmes en arme, positionnés en sortie du contrôle.

Le capitaine Georges Salaun, commandant l'escadron départemental de sécurité routière de l'Orne :