Contre les charges et cotisations diverses qui étranglent les petites et moyennes entreprises et les commerçants ou artisans, un collectif s’est monté dans la Manche sou le nom de "Bonnets bleus"

Ce groupe d’entrepreneurs appelle à un rassemblement ce jeudi matin, dès 9h, à Coutances devant les locaux du Régime social des Indépendants.