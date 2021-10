Traquée, prise au piège d'une manipulation manifestement très planifiée... Lisbeth va devoir affronter son passé. Elle pourra compter sur l'amitié infaillible de Mikael Blomkvist, qui fera tout pour prouver qu'elle n'est pas la tueuse en série que les médias et la police dépeignent.

Ce film est le 2ème volet de la trilogie du suédois Stieg Larsson. Autant vous dire tout de suite qu'il ne sert à rien d'y aller si vous n'avez pas vu ou lu le 1er volet sorti il y a un peu plus d'un an. Comme pour la saga Harry Potter ou Twilight , c'est ici un nouveau réalisateur qui a pris les rênes de ce film, mais toujours un suédois.

L'ambiance est donc un peu différente. On est beaucoup moins pris aux tripes qu'avec le 1er film. Il faut dire aussi que les scènes sont moins répugnantes et abjectes. Ce qui capte notre attention ici, c'est l'enquête de Lisbeth, sa progression pour démêler le pourquoi de ce complot. Malheureusement, le film est inégal. On regarde parfois tout cela d'un ½il trop extérieur, nous ne sommes pas toujours happés donc nous pouvons ressortir du film. Quelques scènes sont bien trop rapides pour qu'on mesure l'ampleur de ce qui vient de se produire sous nos yeux.

Néanmoins, l'ensemble reste plaisant et le suspense du final nous donnera envie de regarder très vite le 3ème volet. Ca tombe bien, il est prévu pour la fin du mois!

Dans les bonnes surprises, soulignons toujours ke jeu impeccable de la mystérieuse Lisbeth par Noomi Rapace.

Millénium 2 - La Fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, à voir au cinéma depuis le 30 juin.