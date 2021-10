Municipales 2014, le maire du Mont-Saint-Michel jette l'éponge

Le propiétaire du groupe Mère Poulard et maire du Mont-Saint-Michel depuis... 1983 (avec une "pause" de 2001 à 2008) a annoncé le lundi 24 février qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat aux élections municipales de mars prochain.

Un message émouvant et bref

Eric Vannier a rendu public sont retrait de la scène politique par ces quelques mots : "Mon chemin au service du Mont s'arrête ici. Sur ce chemin beaucoup d'épines pour me blesser et peu de miséricordes pour me reposer. Je souhaite belle vie et bonne chance à tous et au Mont-Saint-Michel en particulier".

Photo : Eric Vannier en 2009 (La Manche Libre)