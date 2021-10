SM Caen : Hamouma en quête d'une place de titulaire

S'il lui tarde de découvrir la Ligue 1, après s'être initié au monde professionnel en Ligue 2 la saison dernière avec Laval, il souhaite profiter des matchs amicaux de pré-saison pour convaincre son entraîneur, Franck Dumas, de le prendre comme titulaire pour occuper le flanc droit.

Contre le Havre mercredi, Romain Hamouma a montré à plusieurs reprises l'étendu de ses qualités techniques. Si le jeune homme semblait manquer un peu de souffle par moment, il a su percuter à de nombreuses reprises, mettant à mal la défense des Ciel et Marine. La préparation avançant, nulle doute qu'il ne tardera pas à prendre un peu plus ses marques. Il reconnaît d'ailleurs qu'il lui reste une certaine marge de progression.



Auteur de dix buts et quatre passes décisives la saison dernière à l'étage inférieure, il sait qu'il sera difficile de rééditer cette performance en Ligue 1. Déjà titularisé par Franck Dumas contre une équipe des chômeurs lors du premier match de préparation le 10 juillet dernier, Romain Hamouma sait déjà que son coach compte sur lui. S'il se sent déjà bien intégré, de nombreuses interrogations sont encore à lever pour un joueur qui n'a pas la moindre minute au plus haut niveau en Ligue 1. Succéder à Yoan Gouffran, Fahid Ben Khalfallah ou encore Steven Langil ne sera pas chose aisée. Qu'importe. L'heure est à la découverte et comme il le dit si bien, il est déjà "ravi d'être ici".