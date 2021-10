Sortir dans la Manche : lundi 24 février

C'est la semaine de la prévention routière avec le foyer des jeunes travailleurs de Saint-Lô à l'espace Rabelais. Ateliers gratuits, le midi et le soir.

C'est la semaine de la Pirouésie jusqu'à samedi. Elle est consacrée aux animations, ateliers d’écriture et lectures en milieux scolaire et associatif. Deux sujets au programme : L’eau, projet d’école au long de l’année ; et une veillée consacrée à « L'art de tenir son journal », en imaginant une correspondance du Sire de Gouberville, gentilhomme normand au XVIème siècle, avec l’Oulipien Georges Perec. C'est à Pirou, plus d'infos sur www.pirouesie.net.

La semaine chrétienne du cinéma se termine ce mardi au Cinémoviking de Saint-Lô. Ce lundi soir, vous pourrez voir Ce jour-là-that day, sur le débarquement. Un film de Bernard Simon, le réalisateur qui sera présent ce lundi soir à 20h30. Demain mardi ce sera Hiroshima mon amour à 20h30.