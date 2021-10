Stupéfiants : un vaste réseau démantelé dans l'agglomération caennaise

Depuis décembre 2011, 28 personnes ont été interpellées à la suite de la découverte, dans un box, d'une kalachnikov, d'un pistolet, d'un revolver, de munitions, d'un quad, d'une cagoule et de trois emballages de résine de cannabis pouvant contenir au total 90 kilos.

La drogue était selon toutes vraisemblances acheminées par des véhicules de location, depuis la région parisienne vers la capitale régionale. 31,7 kilos de résine de cannabis ont été saisis.

Les prévenus ont été présentés à la justice vendredi 14 février. Le tribunal correctionnel de Caen a prononcé la confiscation des scellés et a condamné les individus à des peines de prison allant jusqu'à six ans fermes et à un total de 255 100 euros d'amendes douanières.