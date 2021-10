Rouen : trois chantiers lancés sur la rive gauche

Ce vendredi 21 février à 15h, la première pierre a été posée pour trois nouveaux équipements publics sur la rive gauche. Le chantier débute officiellement ce vendredi, rue des Murs-Saint-Yon, et se prolongera jusqu'en septembre 2015. Au programme :

- Un centre de loisirs Rosa-Parks d'une capacité d'accueil de 100 enfants et une école avec 3 classes de maternelles, et 5 classes élémentaires.

- Un complexe sportif Nelson-Mandela comprenant un dojo de 290m², un mur d’escalade de 12 m de hauteur, une salle de 40mx20m, et une salle polyvalente de 408 m².

Coût total du projet : 15 249 000 €.