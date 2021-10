Maxime Beaussire, star du premier gala de boxe au Zénith de Caen

“La boxe a bien changé, c’est devenu un sport de gentlemen”, confie Serge Langeois, directeur de l’établissement. Ses propos trouvent un écho auprès du boxeur bas-normand Maxime Beaussire, co-organisateur de l’événement : “Ce qui me motive, c’est de relancer mon sport. Si les gens ont des a priori sur la boxe, qu’il les oublient et foncent au Zénith.”

Cinq combats pro seront notamment au programme lors desquels seront présents Jérémy Beccu, qui a participé aux JO de Londres, et bien sur Maxime Beaussire. Car en plus de faire dans l’organisation, “Le Conquérant”, se présente comme la vedette de cette soirée. Invaincu, le Saint-Lois boxera contre le Géorgien Ramaz Gigichashvili. “Mon objectif est simple : je veux lui faire connaître sa première défaite.” Mais il n’en oublie pas pour autant le gala qu’il “souhaite le plus grand et le plus beau possible.” Au point de rêver déjà de l’emmener au Stade de France.