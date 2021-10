Ce mercredi après-midi, les étudiants en 2ème année d'IUT Carrières Sociales organisent, en partenariat avec l'Office de Commerce et de l'Artisanat et avec le soutien de la ville d'Alençon, la 1ère édition du Carnaval en son. Le défilé part à 16h30 du Parc des Promenades d'Alençon.



Ce mercredi après-midi, au Musée des Beaux-arts et de la Dentelle, participez aux ateliers du musée. Le Thème : à partir d’un tableau de Gaston La Touche, une découverte des animaux présents dans les tableaux du musée. Pour les 7-11 ans, sur inscription. C'est de 14h30 à 16h.



Orn'expo commence aujourd'hui mercredi à Alençon. RDV de 10h à 19h ce mercredi puis tous les jours jusqu'à lundi soir. Toutes les infos sont sur www.foiredalencon.com. Remportez vos entrées pour vous et la personne de votre choix en appelant mercredi à 9h30 et 14h30 au 02 33 05 32 30.

Sortir dans l'Orne : mercredi 19 février Impossible de lire le son.