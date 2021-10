Salades fraîcheur au déjeuner

C'est le nom de la franchise de bars à salades qui vient d'élire domicile en plein centre-ville caennais, entre la rue Saint-Pierre et les Quatrans.

Produits de qualité, suggestions d'associations de saveurs, accueil chaleureux : il n'est pas difficile de comprendre les raisons qui font que la clientèle s'est vite fidélisée, moins d'un mois après l'ouverture.

Green is better, 17 rue des Teinturiers, tél. 02 31 94 12 24.



