La préfecture de la zone de défense et de sécurité Ouest a pris un arrêté interdisant la circulation des poids-lourds de plus de 7.5 tonnes sur l’esemble du réseau routier de Basse et Haute Normandie ainsi qu'en Bretagne jusqu’a samedi 15 fevrier 17h.

Les poids lourds ayant une dérogation ne sont pas concernés comme les engins de secours, ou d’ ERDF ou agissant pour le compte d’ERDF.