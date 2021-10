Sortir dans l'Orne : lundi 17 février

La foire d'Alençon ouvre ses portes mercredi au parc anova. Ornexpo c'est jusqu'au 24 février. Cette année la Foire vous propose une fabuleuse exposition intitulée « Terres des Indes », qui sera déclinée sur plus de 500 m2. Plus d'infos sur www.foiredalencon.com



Une conférence sur l'histoire du jazz vous est proposée demain mardi soir à l'auditorium du conservatoire d'Alençon. Rendez-vous à 18h30, entrée libre.



Revivez Argentan en 1944 avec une conférence donnée demain soir. Le 20 août 1944, Argentan fut libérée après une semaine de combats. Successivement prise d’assaut par trois unités différentes, américaines et française, la ville a été ravagée par les bombardements et les tirs d’artillerie. À l’approche des commémorations du soixante-dixième anniversaire de la Bataille de Normandie, cette conférence sera l’occasion de revenir sur l’histoire des combats pour Argentan, sur le bilan de la Libération et, surtout, l’occasion d’une réflexion sur les mémoires de cette dernière, c’est-à-dire les façons dont elle a été commémorée depuis 1945. Rendez-vous demain mardi à 20h à la médiathèque François Mitterrand d'Argentan.

