Exposition : découvrez l’univers de Marguerite Duras

Eric Bénard est un photographe rouennais fasciné par l’univers aquatique. Après une exposition sur Les gens de l’eau à la corderie Vallois en 2013, il cherche cette fois à retranscrire l’univers poétique des romans indochinois de Marguerite Duras “Née en Indochine, elle quitte le pays à 19 ans, mais puise dans ses souvenirs l’atmosphère moite et oppressante ‘d’Un barrage contre le pacifique’ et de ‘L’amant’ ”, explique le photographe. Amoureux du Vietnam, il visite fréquemment le pays depuis 2004 et décide en 2013 de parcourir les lieux qui ont marqué la romancière et en particulier le Delta du Mékong. Dans sa quête, l’homme et la nature sont les principaux sujets : “certaines rencontres lui inspireront des personnages récurrents, mais l’Indochine est surtout un pays fantasmé à la nature incontrôlable et impitoyable”.

