Ce soir, jeudi 14 janvier, l'aéroport de Deauville Saint-Gatien ferme ses portes et ce jusqu'au 31 mars prochain. La raison : des travaux sur la piste concernant l'amélioration du balisage lumineux, le renforcement de la piste et l'aménagement du système d'assainissement des eaux pluviales. En 2009, l'aéroport de Deauville Saint-Gatien a connu une baisse de fréquentation de plus de 5%, soit 87 000 passagers contre 92 000 en 2008.





