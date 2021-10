14118. "Vous prenez les magistrats pour des imbéciles !"

Un jeune homme de 23 ans a été condamné à dix mois de prison, dont cinq assortis d’une mise à l’épreuve de deux ans. Vendredi 7 février, il avait été interpellé en gare de Caen en possession d’un peu plus de 2 kg de résine de cannabis et près de 100 grammes de cocaïne. Le prévenu a indiqué à la justice qu’il avait accepté, depuis Mantes-la-Jolie, de transporter la “marchandise” mais qu’il n’en connaissait pas le propriétaire. “Plus de 7 000 € de marchandise. Et vous voulez nous faire croire que l’on confie cela à quelqu’un qu’on ne connaît pas ! Vous prenez les magistrats pour des imbéciles !”, a souligné le procureur.

Dans la seconde affaire, c'est un homme de 49 ans, qui a lui écopé de trois ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis mise à l’épreuve de deux ans. Récidiviste, il a été reconnu coupable de plusieurs vols dont les derniers avait été perpétrés le samedi 8 février, à l’école du Sacré-Coeur, à Condé-sur-Noireau puis chez un particulier à Vire. Le prévenu devra se soigner, fixer sa résidence, et indemniser ses victimes dont le préjudice final sera examiné le 20 juin prochain.