Cherbourg : panne de téléphone à la CUC

Le réseau téléphonique des services de la Communauté urbaine de Cherbourg (CUC) est depuis lundi 10 février hors service, en raison des orages survenus le week-end passé. La CUC a demandé la réparation des lignes au plus tôt à son opérateur. D'ici là, les usagers ont deux solutions pour joindre les services :

- Se rendre sur place dans les différents services de la Communauté urbaine

* Accueil de la CUC, 2 rue des Bastions (8h-12h30 et 13h30-17h30)

* Services techniques, 2 quai de Caligny (8h30-12h et 13h30-17h)

* Service logement, 7 rue Tour Carrée (8h30-12h et 13h30-17h)



- Utiliser le formulaire de la boîte "contact" de la CUC via le site internet www.cuc-cherbourg.fr