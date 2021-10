"Braquo" en patrouille sur Canal+ pour sa saison 3 à partir du 10 février

Pour ce retour après plus de deux ans d'absence, Canal+ mettra à disposition gratuitement le premier épisode de cette troisième saison sur YouTube, pour sept jours, à partir du 11 février à 20h50 sur la chaîne Les Séris Canal (www.youtube.com/user/lesseriescanal).

Dans la saison 3 de "Braquo", les agents de la police judiciaire des Hauts-de-Seine reprennent du service. Alors que l'un d'entre eux est entre la vie et la mort, ils se retrouvent plongés au coeur d'une guerre de succession entre des mafieux russes, arméniens et géorgiens.

Les acteurs Jean-Hugues Anglade, Karole Rocher et Joseph Malerba reprennent leurs rôles de policiers - des personnages qu'ils interprètent depuis le lancement en 2009 - qui n'hésitent pas à franchir la ligne jaune. Interprète de Théo Wachevski, victime en fin de deuxième saison de l'explosion d'une voiture piégée, Nicolas Duchauvelle n'apparaîtra qu'en flashbacks dans cette troisième et peut-être ultime saison.

Leur nouvelle aventure, découpée en huit épisodes, est à nouveau signée Abdel Raouf Dafri, scénariste qui s'est distingué au cinéma par le biais des films "Mesrine" et "Un prophète". Journaliste et écrivain spécialiste en criminologie et en banditisme, Jérôme Pierrat lui a prêté main-forte pour cette troisième saison.

Lauréate de l'International Emmy Award de la meilleure série dramatique en 2012, "Braquo" est un succès en France mais également à l'étranger. Comme beaucoup de créations originales de Canal+, le drama est sur le chemin d'un remake américain.