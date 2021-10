"Braquo" remporte un International Emmy Award

La série policière de Canal+ a été préférée à quatre autres dramas, diffusés aux quatre coins du monde : ICAC Investigators 2011 (Hong Kong), The Kitchen Musical (Singapour), The Slap (Australie) et The Social Leader (Argentine).

L'Infiltré, autre création de la chaîne cryptée avec Jacques Gamblin, a en revanche manqué le prix dans la catégorie Téléfilm/Mini-série. La fiction a été battue par Black Mirror, unitaire diffusé en Angleterre par Channel 4.

La cérémonie des International Emmy Awards est organisée annuellement pour récompenser les meilleurs programmes diffusés originellement en dehors des États-Unis.