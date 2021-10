Salon Explor'emploi à Caen

Ce rendez-vous du recrutement et de la formation continue met en relation les candidats avec les entreprises qui recrutent et des organismes de formation continue. Ce salon est co-organisé par les partenaires bas-normands : Conseil régional de Basse-Normandie, Conseil général du Calvados, Caen la mer et Pôle emploi.

Participent à cet événement : les entreprises ayant des besoins de recrutement, les organismes de formation continue offrant la possibilité de développer ses compétences ou d'en acquérir de nouvelles et les acteurs de l'emploi et de l'insertion professionnelle.

Cette manifestation accueille un public très varié : jeunes diplômés, demandeurs d'emploi, salariés en cours de reconversion, ré-orientation ou souhaitant faire évoluer leur parcours professionnel en améliorant leurs compétences.

Pratique : Ouvert de 9h à 18h, entrée gratuite sur inscription.