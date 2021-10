A l'occasion de l'inauguration de l'espace Camille Claudel, le service culturel de Giberville, organise ce vendredi soir une séance de cinéma gratuite. Ce sera logiquement le film "Camille Claudel" à 20h Salle Pablo Neruda. Rue de l’Église à Giberville et c'est Gratuit .



Ne manquez pas ce vendredi soir la nuit Retour vers le Futur du Cinéma Lux. Projection exceptionnelle et rare d'autant plus unique qu'un collectionneur sera présent ce vendredi avec quelques objets du film mais également la présence de la mythique voiture du film : la DeLorean DMC. En plus des films, une exposition d'affiches, des cadeaux à gagner et comme d'habitude une ambiance nuit jusqu'à 6h du matin et les petites brioches chaudes au chocolat pour les survivants. A partir de 21h projection de la trilogie d'abord en VO sous-titrée, suivie du même film en VF.

Sortir dans le Calvados: vendredi 7 février Impossible de lire le son.