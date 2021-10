Le repos en question... à défaut...

Mondial 2010 : plus on avance dans la compétition, moins il y a de match, logique ! Mais les consultants, les journalistes, les spécialistes, eux sont là... tous les jours et ils doivent justifier leur présence en Afrique. Alors les questions "footométaphysique" surgissent. Les Pays-Bas vont jouer la finale avec 24h00 de plus de repos que l'Espagne !!! C'est LA question du jour. Réponse de Vincent GUERIN