Une femme et son bébé renversés à Equeurdreville

Mardi 4 février vers 14h10, un conducteur âgé de 23 ans a percurté une piétonne de 35 ans qui traversait sur le passage clouté avec une poussette, à l'intersection de la rue des Maçons et Henri Ribière à Equeurdreville.



La mère, qui souffrait de douleurs aux cervicales et au genou, et son bébé de 10 mois, légèrement coupé à la lèvre, ont été évacués vers l'hôpital Pasteur de Cherbourg.

Les pompiers ont également pris en charge le conducteur, très choqué. Les dépistages toxicologiques n'ont révélé aucune alcoolémie ou prise de stupéfiants, mais il a précisé avoir été ébloui par le soleil.