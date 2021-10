50173. Municipales : à Equeurdreville, le possible candidat FN renonce

Il y a quelques mois, Jean-Jacques Noël, secrétaire général du FN dans la Manche, se disait confiant quant à la création d'une liste aux municipales sur la commune d'Equeurdreville.

Mais la possible tête de liste a finalement renoncé à se présenter. En cause, une lettre anonyme reçue au mois de novembre. "Il s'agit d'un courrier d'intimidation, explique le secrétaire général, dans lequel on trouve des détails sur la famille du candidat, et notamment sur le parcours scolaire de ses enfants. Il y a un esprit malsain".

Plainte déposée

Le courrier a effrayé l'épouse du candidat, il a donc pris la décision de ne pas se présenter. "Il a porté plainte à titre personnel" précise Jean-Jacques Noël, dont le nom est également cité dans la lettre. Une enquête est en cours, la justice s'oriente vers la piste d'une personne proche du militant Front National.

Le Front National devrait présenter des candidats à Valognes, Granville et Bréhal. Jean-Jacques Noël peine pour le moment à boucler une liste de 39 noms sur Cherbourg.