Christian Leyrit : “le train, un dossier capital”

Quel moment fort gardez-vous de vos deux ans passés à Caen ?

“Le plus mémorable, c'est le 65e anniversaire du Débarquement le 6 juin 2009, avec Barack Obama et Nicolas Sarkozy à la préfecture, et la cérémonie à Colleville-sur-Mer où nous devions accueillir 9 000 invités du monde entier. Me tient à coeur aussi la création du village de la Cotonnière pour les sans-abris, inauguré la semaine dernière”.



Quel a été le plus pénible ?

“La négociation autour de la fermeture de ST Ericsson à Colombelles survenue le 30 juin : beaucoup de passion, des ingénieurs qui perdent leur emploi alors qu'ils ont le sentiment d'avoir beaucoup apporté à l'entreprise.Au nom de l'Etat, j'ai négocié avec la direction et les syndicats à la Préfecture 28 heures durant pour rapprocher les points de vue, trouver un accord. La situation des agriculteurs est alarmante aussi, avec un prix du lait qui ne leur permet pas de rembourser leurs emprunts”.



Auprès de certains jeunes, vous resterez le préfet anti-alcool...

“C'est un fléau. J'ai pris des arrêtés pour élargir le périmètre d'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique dans le centre ville de Caen à certaines périodes en semaine, et pour réglementer les horaires d'ouverture des bars de nuit. Certains étaient ouverts jusqu'à 4 heures du matin, ce qui était excessif. Un suivi approfondi est assuré par les services de Police. Les problèmes d'alcool touchent à la santé publique et se ressentent sur la sécurité routière et la délinquance”.



Des associations ont qualifié de “piège” les arrestations d'immigrés en préfecture...

“Pour les trois Afghans arrêtés en mai, il s'agissait de personnes entrées en France par des pays de l'espace Schengen. La procédure impliquait qu'on devait les renvoyer vers ces pays. On a dit que c'était un piège, mais pas du tout. Leur arrestation était était indiquée de manière extrêmement claire dans leur convocation”.



Quel projet principal votre successeur devra-t-il mener à bien ?

“Les problèmes ferroviaires font partie des grands sujets de la région, avec la création probable d'une ligne à grande vitesse entre Mantes-la-Jolie et La Défense, et un TGV entre Paris et Le Havre qui offrent des perspectives nouvelles. C'est une chance historique pour la Basse-Normandie de se raccorder au train à grande vitesse. Cela implique une mobilisation très forte de tous les acteurs. C'est un dossier capital. Le débat public doit se tenir avant la fin 2011”.



