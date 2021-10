Vire : ils tentent de l'escroquer de 800 €

Le 24 janvier, un homme se présente chez un homme de 84 ans et le convainc de la nécessité de nettoyer sa toiture, service qu'il propose a priori gratuitement pour la semaine suivante. L'octogénaire accepte. Le jour venu, l'homme revient avec un complice, effectue les travaux comme promis.



Problème, ils demandent ensuite à l'octogénaire 800 €, sans l'avoir prévenu. Les abus de confiance sur les personnes âgées deviennent de plus en plus monnaie courante.