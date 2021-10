Cette nuit alors que le mach est quasiment bouclé entre les SeaHawsk de Seattle et les Broncos de Denver, Bruno Mars a enfilé son veston doré pour faire danser le public sur ses hits ("Just The Way You Are"; "Treasure" et "Locket Out Of Heaven") lors de la mi-temps.

Rejoint par les Red Hot Chili Peppers ils ont mis le feu au Metlife Stadium.