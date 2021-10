Rajiv Van La Parra : “C'est magnifique”

Quel est l'objectif des Pays-Bas lors de cet Euro ?

“Notre but est de gagner le championnat d'Europe. Nous avons effectué des matchs amicaux contre la France et l'Angleterre, des équipes qui sont dans notre poule, et nous avions gagné et fait match nul. Cela montre que nous avons une bonne équipe. Une compétition comme celle-ci permet aussi de se situer par rapport aux autres joueurs. En ce qui me concerne, j'ai à coeur de faire un bon tournoi car je ne rejouerai pas avant le mois d'octobre. J'ai reçu une suspension de cinq mois”.

Qu'est-ce que cela représente pour vous de jouer ce championnat en Basse-Normandie ?

“C'est super car Caen est un peu chez moi maintenant. J'ai beaucoup d'amis et de membres de ma famille qui vont venir me voir jouer. Mais je n'aurai pas de pression supplémentaire. Quand je suis dans mon jeu, je suis trop concentré pour faire attention aux choses extérieures”.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire