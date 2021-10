Un dribbleur au SMC

Le milieu gauche, capable de jouer à droite (son poste de formation) a été prêté pour une saison par Monaco. Le club de la Principauté, qu'il a rejoint à 14 ans, privilégiait d'abord un transfert définitif, au contraire du Stade Malherbe. Mais le potentiel de son international espoir l'a finalement incité à réviser ses plans.

Cousin de Gignac. Car du talent, Yohan Mollo en a. Avec le travail et la passion, c'est ce qui lui a permis de devenir l'une des révélations monégasques de la saison 2008-2009. Le 18 octobre 2008, à 19 ans, il disputait son premier match en Ligue 1. Deux semaines plus tard, il gagnait sa place de titulaire et ne la quittait plus. Yohan Mollo séduit par ses qualités de percussion et sa capacité d'accélération. Pourtant, la saison suivante est celle des déceptions. Le cousin d'André-Pierre Gignac n'entre pas dans les plans de Guy Lacombe. Dès lors, sa décision est prise : il veut partir. Caen pourra donc compter sur les services d'un joueur spectaculaire qui, de son côté, va retrouver un temps de jeu conséquent.



