Météo Manche, alerte orange au vents violents et submersions

Depuis 16h00 le vendredi 31 janvier, la préfète a placé le département de la Manche en pré-alerte orange.

Des précipitations soutenues ainsi que des vents violents sont annoncés à compter de la fin de la journée et se maintiendront jusqu’à demain. Compte-tenu de coefficients de marée élevés, ces facteurs peuvent engendrer localement des surcôtes et des phénomènes de submersion sur la totalité du littoral occidental du département.

La plus grande vigilance s’impose alors, particulièrement pendant les périodes de marées hautes à partir de ce soir et jusqu’à dimanche midi.

Il est recommandé à la population de se tenir éloignée du bord de mer, des estuaires et des rivières côtières et de se tenir informée de l'évolution de la situation.

Conseils de prudence pour les habitants de bords de mer :

- Fermer les portes, fenêtres et volets en front de mer

- Protéger les biens susceptibles d'être inondés ou emportés

- Prévoir des vivres et du matériel de secours

- Surveiller la montée des eaux et se tenir prêt à monter à l'étage

- Se tenir informé auprès des autorités communales ou préfectorales et se préparer, si nécessaire et sur ordre, à évacuer son habitation.

Pour les plaisanciers et les professionnels de la mer :

- Ne pas prendre la mer ; Ne pas pratiquer de sport nautique

- Si vous êtes en mer, ne pas essayer de revenir à la côte

- Avant l'épisode, vérifier l'amarrage de son navire et l'arrimage du matériel à bord. Ne rien laisser à bord qui pourrait provoquer un sur-accident

Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs :

- Ne pas se mettre à l'eau, ne pas se baigner

- Ne pas s'approcher du bord de l'eau même d'un point surélevé (plage, falaise)

- S'éloigner des du bord de l'eau (rivage, plages, ports, sentiers ou routes côtières, falaises...).