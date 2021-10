Le Nouvel an Chinois célébré samedi par le Printemps de Rouen

Selon le calendrier chinois, la date du Nouvel An chinois tombe cette année le vendredi 31 janvier. On quittera alors l’année du serpent pour rejoindre celle du cheval de bois. Le magasin Printemps organise pour l’occasion des animations variées et colorées toute la journée du samedi 1er février à Rouen.

Le point d’orgue de ces festivités aura lieu à 16h place de la cathédrale où l’incontournable danse du dragon se fera au rythme des musiques traditionnelles avec son lot de tambours, cymbales et gongs !