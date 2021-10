Parlons d'une des comédies de l'été: Shrek 4, il était une fin!



Après avoir vaincu un méchant dragon, sauvé une belle princesse et le royaume de ses parents, que peut encore faire un ogre malodorant et mal léché ? Domestiqué, assagi, Shrek a perdu jusqu'à l'envie de rugir et regrette le bon vieux temps où il semait la terreur dans le royaume. Aujourd'hui, tel une idole déchue, il se contente de signer des autographes à tour de bras. Trop triste...

C'est alors que l'habile et sournois Tracassin lui propose un contrat. Shrek se retrouve soudain transporté dans un monde parallèle totalement déjanté où les ogres sont pourchassés, où Tracassin est roi, où Fiona et son bien-aimé ne se jamais rencontrés...

Shrek va-t-il réussir à déjouer le sortilège, à repasser de l'autre côté du miroir, à sauver ses amis, à retrouver son monde et reconquérir l'amour de sa vie ?

Un film très sympathique, que toute la famille prendra plaisir à voir.

L'animation est toujours aussi réussie, avec des personnages très expressifs, aussi bien mignons que malsains selon les rôles.

La trame de l'histoire reste classique et ne dévie pas des rails, on arrive bien à la destination attendue sans trop de rebondissements, mais la curiosité nous empêche de trouver ça ennuyeux. C'est intéressant de découvrir la vie de nos héros dans cet univers parallèle. Les personnalités sont bien différentes et parfois hilarantes, notamment le chat potté, ou plutôt empoté dans ce 4ème épisode...

La cerise sur le gâteau reste la 3D, appréciable dans ce spectacle. A retrouver à Saint Lô, Caen, Mondeville, Hauteville sur Mer et Cherbourg.

"Shrek 4, il était une fin" , un film à ne pas manquer cet été, depuis mercredi.