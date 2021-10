Il menace un homme avec son fusil à Darnétal

Il est 23h30 le lundi 27 janvier lorsque la Brigade Anti-Criminalité (BAC) est requise pour se rendre rue Pierre Lefebvre à Darnétal car un homme a été aperçu avec un fusil. Lorsque les policiers arrivent, l'individu a quitté les lieux au volant d'une C4. La BAC part à sa recherche et le retrouve rue de Lombardie.

Il est dans son véhicule, penché sur le côté passager. Les policiers repèrent sur le siège avant passager une carabine ainsi qu'un grand sabre. Ils interpellent l'homme, qui paraît alcoolisé et qui saigne à la main droite. L'homme est né en 1970 et demeure à Darnétal.

Dans le même temps, les policiers ont reçu un appel d'un individu né en 1966 et qui demeure également à Darnétal. Celui-ci affirme que le mis en cause est venu à son domicile, qu'il a brisé les fenêtres de sa cuisine et l'a menacé avec le fusil avant de prendre la fuite. Le mis en cause se défend prétextant que la victime a aussi cassé les carreaux de sa porte lors d'un différend.

L'individu a été placé en garde à vue.