50257. Cross Jobourg : moins de décès en mer en 2013

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) de Jobourg, qui coordonne les secours de la baie du Mont-Saint-Michel au Cap d'Antifer (76), a présenté son bilan, vendredi 24 janvier, au préfet maritime, Emmanuel Carlier.

Avec 675 opérations en mer coordonnées en 2013, l'activité du Cross reste stable (667 en 2012), en moyenne 3 opérations à la journée. Plus de la moitié (54%) concernent le secteur de la plaisance.

Bilan rassurant pour la pêche

C'est aussi lors des activités plaisances que l'on dénombre le plus de décès et de disparitions : 4 personnes ont disparu en mer en 2013, 3 marins qui naviguaient sur un voilier et une personne isolée par la marée. 7 personnes n'ont pas survécu, dont 3 plaisanciers. Au total, 11 décès ou disparitions sont à déplorer, c'est bien moins que les 30 de 2011 ou les 20 de 2012.

L'année 2013 n'aura pas été marquée par des drames humains sur le secteur de la pêche. Sur la zone, 2 chalutiers ont fait naufrage mais les marins ont pu être secourus. Les pêcheurs ont donné l'alerte à temps à chaque fois, selon le directeur du Cross Jobourg, Jean-Pascal Devis, qui regrette que les plaisaciers ne soient pas, eux, toujours équipés :

L'Amiral Carlier, préfet maritime, a quant à lui soulevé le problème des arrimages de conteneurs. Lors des forts coups de vent de la fin de l'année 2013, deux porte-conteneurs ont été contraints de faire route vers le Havre pour sécuriser leur cargaison. Le préfet maritime craint que ces navires géants ne soient de plus en plus confrontés à des problèmes d'arrimage, très dangereux pour la circulation maritime :

Au total, 1992 personnes ont bénéficié de l'aide du Cross Jobourg ou de la chaîne de sauvetage en 2013.