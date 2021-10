Un concours de plaidoiries est organisé du 31 janvier au 2 février au Mémorial de Caen. Pour cette finale, 14 équipes de lycéens vont d'abord plaider leur cause suivi des élèves avocats et des avocats. Ce concours sera présidé par Christiane Taubira, ministre de la Justice.



C’est arrivé près de chez vous : Soirée en courts au cinéma Lux à Caen.Ces soirées vous donnent à voir le meilleur des talents régionaux en matière de cinéma. Projections suivie d’une rencontre avec les réalisatrices et réalisateurs des films. Au programme : « Murmures » sur la résistance pendant l’occupation allemande dans l’orne , « Le Guet », « Belacqua », figure emblématique du Purgatoire de Dante, se retrouve sur scène à se demander si l’Enfer ne serait-il pas justement sous les projecteurs. Ca commence ce lundi à 21h.



A partir de demain mardi et jusqu'à vendredi, venez au théâtre des cordes à Caen pour la pièce « un jour je vous raconterai une autre aventure extraordinaire-Cosmos». Une enquête policière dans laquelle s'entremêlent le réel et la science-fiction, l'introspection et le virtuel autour du personnage principal de Wiltord.

Sortir dans le Calvados : lundi 27 janvier Impossible de lire le son.