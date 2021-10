Les Yourtes mongoles s'épanouissent dans le Bessin

Quatre yourtes, ces célèbres tentes mongoles, rompent l'harmonie de la campagne du Bessin. ' Nous les avons directement fait venir d'Oulan-Bator, capitale de la Mongolie, à l'aide d'un fournisseur privé ”, explique Isabelle Paturel-Langue, la responsable des lieux. Après trois mois de trajet, elles ont débarqué en Normandie en février dernier. Une fois au Tronquay, il ne leur a fallu qu'une demi-journée chacune pour être montée.



Une véritable invitation au voyage

Fascinée par ce mode de vie diamétralement opposé au nôtre, Isabelle Paturel-Langue a voulu recréer la rencontre avec des coutumes envoutantes. “ Lors d'un séjour en Mongolie, nous avons été séduits avec mon mari par ce mode d'habitat. Je cherchais une idée de reconversion et en entrant à l'intérieur d'une yourte, je me suis dit : il faut que j'en fasse des chambres d'hôtes ”, confie-t-elle.

Il suffit d'ouvrir la petite porte de l'une des quatre yourtes pour pénétrer dans un univers totalement dépaysant. Elles ont été aménagées intelligemment avec du mobilier typique, fabriqué lui aussi en Mongolie. Il s'en dégage une atmosphère très chaleureuse, renforcée par des couleurs vives. Il est possible de se chauffer à l'aide du poêle à bois central, comme dans la steppe.

Chacune des yourtes porte le nom d'une région de ce vaste pays et le volume offert surprend. Très confortables, elles disposent d'une superficie de 20 et 27 m2. C'est une véritable invitation au voyage, en plein bocage normand.



Pratique . Hameau de Montirly, 14 490 Le Tronquay. Tél. 02 31 22 66 66, site : www.cosyourte.fr.



