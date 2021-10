La Jamaïque a besoin de soutien pour les J.O de Sotchi

On croirait à un remake de Rasta Rocket après la qualification de Winston Watts et Marvin Dixon de l'équipe de Bobsleigh de Jamaïque.

Il faut remonter à 1988 pour revoir une équipe de bob participer aux J.O d'hiver.

Mais pour que l'aventure continue pour les 2 compères, ils font appel à la solidarité des internautes. Ils ont fait un appel aux dons via le compte Twitter @JamaicaOlympics.

On croise les doigts !

FANS can now make a donation to our Jamaica Bobsleigh Team at http://t.co/f5FItpLRMl Thx #JamaicaBobsled #Sochi2014 pic.twitter.com/cA6Nu8bbGj