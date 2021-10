“Le sens des Vins” et des affaires

Deux personnes travaillent aux côtés du gérant de la boutique. Fabien, qui s’occupe de la vente et Brigitte qui cuisine. Car au “sens des Vins”, on peut également déjeuner du mardi au samedi midi. “Nous faisons dans l’originalité”, explique Pascal Darmon. Dans la boutique, déjà plus de 400 références de vins en tous genres. “Nous devrions en avoir 500 en 2014”, ajoute ce passionné qui propose également des cours d’œnologie quatre fois par semaine. Le caviste propose également des produits normands. "Nous vendons un vin blanc qui est fabriqué près de Caen et nous proposons à la vente de la charcuterie normande". Parmi les 400 références de vins disponibles, il y en a pour tous les goûts et surtout pour toutes les bourses puisque les prix vont de 5,10€ à 999€. "L'important, c'est de se faire plaisir, et ce, quel que soit le prix du vin que vous buvez".

Une rue très passante malgré tout

Pascal Darmon a conscience de ne pas s’être installé dans l’une des rues les plus passantes de la ville. “La boutique était vide depuis plus de deux ans. Je cherchais un local qui bénéficiait d’une grande vitrine et qui était situé rive droite. J’ai jeté mon dévolu sur cet endroit et je ne regrette absolument pas”. A son arrivée, le commerçant a fait beaucoup de travaux. "Nous avons refait les murs, le sol, le plafond, les lumières. Nous avons également créé des toilettes ainsi qu'une cuisine". Selon lui, la rue Alsace-Lorraine est considérée comme la pire rue de Rouen pour le commerce. Mais finalement, Pascal se réjouit qu’il y ait autant de passage. “Nous vendons un produit accessible et nous apportons du conseil. Quelle que soit la rue, je suis certain que ça fonctionne”, assure le caviste qui aimerait se constituer une clientèle de quartier. Pour lui, son atout principal reste la communication. “Nous communiquons beaucoup grâce à Facebook et au site”. Et avec des propositions toujours plus originales, gageons que ce commerce tienne son pari.