Place du commerce. Ça bouge en ville, comme en campagne

Chez Francis,

le vin est roi

Kelly Moisdon a ouvert sa propre cave à vin dans le quartier Danton, au Havre.

On peut aussi s'y installer

pour boire un verre sur place.

C'est au 19 de la nouvelle allée Aimée-Césaire que Kelly Moisdon a ouvert Francis, sa propre cave à vin. A 28 ans, il s'agit pour elle d'une première affaire, mais la commerçante a déjà de l'expérience comme caviste dans différents établissements, après une formation en sommellerie en alternance suivie à Bru, près de Rennes. "Je suis spécialisée dans les vins français et je propose également des bières, des spiritueux, notamment normands, et du sans alcool de qualité", précise Kelly Moisdon. Sur les étagères, on trouve notamment les produits de la Distillerie de la Seine, basée au Havre, ou la distillerie Franc-Tireur, de Franqueville-Saint-Pierre près de Rouen. La majorité des vins proposés chez Francis sont biologiques, en provenance de vignerons artisans. La caviste propose également quelques gammes de vin en biodynamie et de vin nature. Kelly Moisdon tient aussi à proposer une quinzaine de vins sous les 10€, en permanence.

Particularité de cette cave : on peut s'y installer pour boire un verre. "J'aime l'échange, le côté pédagogique, la convivialité", précise la commerçante, qui croit en l'avenir du quartier Danton, fraîchement rénové. A partir du jeudi soir et jusqu'au samedi, Francis se transforme en bar à vin en soirée, avec une ouverture jusqu'à 23 heures. Des ateliers privés de dégustation et des soirées à thèmes sont dans les cartons pour l'année 2024.