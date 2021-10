Jusqu'où peut aller le refus de soi-même

Tout faire pour s'oublier.

Albert ne s'accepte pas, et ne pense même pas que sa femme Gina, sa fidèle Gina, puisse encore l'aimer. Aigri, il se moque de lui-même comme du monde entier. Il devient dur.

Et malgré tout, Gina souffre de le voir ainsi partir seul, au moins deux fois par an, aventurier, aux quatre coins du monde. Pour aller brûler ce qu'il lui reste de visage dans l'ardeur des déserts. Puis en mer.

Sur son bateau, il laisse claquer au vent ce drôle de petit drapeau de soie que lui a peint Picasso, son presque voisin d'atelier à Vallauris. Un visage naïf, un peu tordu, comme le sien. D'où émane une sorte de maléfique magie.

La voix de la jeune fille qui raconte tout cela à la première personne nous envoûte.



Le drapeau de Picasso

Auteur : Françoise Henry

Genre : roman

Édition : Grasset, 194 pages, 15 euros.



