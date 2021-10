The Voice : Igit marque les esprits avec sa reprise de "Fever"

Igit est le quatrième talent à se présenter sur la scène de The Voice lors de cette saison 3. Dès les premières notes, on découvre chez Igit un registre musical extraordinaire. Le francilien de 39 ans a en effet choisi de reprendre "Fever" de Peggy Lee. Une prestation émouvante qui a convaincu tous les coachs. Après plusieurs années passées au Canada c'est tout naturellement que Igit choisi Garou. Revivez la prestation du talent de The Voice 3 et écoutez sa réaction.

