L'intérim continue sa progression en Haute-Normandie

Pour Pôle Emploi, le mois de novembre 2013 est un mois positif. En effet, c'est le troisième mois consécutif qui voit son nombre d'intérimaires progresser. En Haute-Normandie, cela représente 600 intérimaires supplémentaires par rapport au mois d'octobre. Malgré tout, ces chiffres sont plus bas que ceux de l'ensemble de la France, qui augmente son nombre d'intérimaires de 3% sur la même période avec 581 600 intérimiraires en novembre 2012 contre 598 774 le même mois en 2013.

Une hausse plus marquée dans l'Eure

Dans la région Haute-Normandie, cette hausse est plus importante dans l'Eure (+5,8%) qu'en Seine-Maritime (+1,2%). En Haute-Normandie, le nombre d'intérimaires progresse de 12% entre novembre 2012 et novembre 2013. Cette fois, la hausse est plus importante qu'au niveau national (+5,4%).

C'est le secteur de l'industrie qui emploie le plus d'intérimaires et qui progresse le plus ce trimestre avec 600 intérimaires de plus qu'en octobre 2013. L'industrie est suivie par le domaine du tertiaire qui représente 25,6% du total. Enfin, la construction représente 19,8% du total des offres d'emplois. Enfin, Pôle Emploi constate que 84% des intérimaires sont des ouvriers.