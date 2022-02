Emploi : l'intérim stagne en Haute-Normandie

Alors que l'emploi intérimaire a rebondi de 4,1% en août en France métropolitaine, comme le dévoile Pôle emploi, il stagne en Haute-Normandie et recule même en Seine-Maritime. Dans le département, 14.596 personnes travaillaient comme intérimaires en août. Sur un an, leur nombre diminue de 3% dans la région et de 4,6% en Seine-Maritime. "Le taux de recours à l’intérim en Haute-Normandie s’établit à 5,0% en août 2013, ce qui nous place en deuxième position des régions, après la Franche-Comté (5,1%). Ce taux reste supérieur au taux moyen observé en France métropolitaine (3,4%)", détaille la direction régionale de Pôle emploi.