Le début de l'arbitrage vidéo est réeouvert.

Joseph Sepp Blatter a présenté hier ses excuses à l'Angleterre et au Mexique qui ont connu des problèmes avec l'arbitrage lors de leur huitième de finale. Il n'en fallait pas plus pour que le débat sur la vidéo dans l'arbitrage soit réeouvert. On fait le point avec notre spécialiste football.