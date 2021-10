Sortir en région: vendredi 10 janvier

CALVADOS

Depuis lundi, vous pouvez participer au concours de photo organisé par la ville de Ouistreham. Un concours placé sous le signe du 70ème anniversaire du débarquement allié. Les inscriptions se déroulent jusqu'au 3 avril. Adressez vos photos au service communication de la mairie.





Hand Stories, théâtre d'objetsà l'ESAM à Caen. Ce marionnettiste chinois tient son savoir-faire d'une longue tradition familiale. C'est l'histoire de son art, la technique de la marionnette à gaine qu'il raconte ici. C'est ce vendredi soir à 20h, samedi 15h et dimanche 17h





Dimanche, Journées randonnées pour les VTT, cyclo et pédestre.

Au départ de la salle des fêtes du Mesnil Eudes plusieurs circuits sont proposés :

25 et 50 kms de route pour les cyclos

25 et 35 kms pour VTT

10 kms pour la randonnée pédestre.Venez nombreux vous défouler à votre rythme.

MANCHE

L'Association Avicole de la Baie du Mont Saint Michel et de ses Environs organise sa 4ème exposition nationale d'aviculture vendredi, samedi et dimanche à la Salle du Haras, Rue Jacques Anquetil à AVRANCHES.



Ouverture au public :

-Vendredi 10 janvier de 14h à 19h

-Samedi 11 janvier de 9h à 18h

-Dimanche 12 janvier de 9h à 17 heures



Entrée 2 euros, gratuit pour les moins de 15 ans.

Un jury de 14 personnes fera le classement du concours.

380 animaux sont à vendre.





Les stagiaires du groupe Elan's, du GRETA de Granville, organisent le 1er forum des associations de Donville. Celui-ci se déroulera le samedi 11 janvier 2014 de 10h à 18h. L'évènement aura lieu à la salle des fêtes de Donville-les-Bains. De nombreuses associations présenteront au cours de ce forum leurs activités et quelques unes d'entre elles feront des démonstrations.

ORNE

Ce samedi l'office de tourisme de l'Orne vous invite à une conférence gratuite sur la seconde guerre mondiale.

C'est à Alençon, vous pouvez retrouvez d'autres expos sur www.ornetourisme.com



Samedi 11 janvier - Cross départemental

A3 ALENCON Athlétisme

> Plaine des sports



Samedi 11 janvier – Compétition de Judo

Compétition toutes catégories

Comité Orne Judo

> DOJO Fabien Canu



Dimanche 12 janvier – Compétition de Karaté

Compétition toutes catégories

Karaté Do Self Défense

> DOJO Fabien Canu



Dimanche 12 janvier à 16h30 - A CŒUR OUVERT

Auditorium d'Alençon

Francis Perrin et Véra Tsybakov font se rencontrer écrivains et musiciens : de La Fontaine à Lahor et de Chopin à Gershwin.





L'asso la classe de Saint Hilaire sur Risle vous propose son 1er concert 2014 demain : LE MASSEY FERGUSON MEMORIAL, du rock-country.

"Le Massey Ferguson Memorial rugit depuis 14 ans sa country punk à Paris, en France et en Europe.

Leur force : des compositions entêtantes servies par une bande de rockers qui vont franchement au turbin,

Entrée 10€ avec une boisson Tarif réduit 5€, gratuit-17ans.