Alain Lambert "invité de la rédaction" ce samedi matin

Ce début de semaine, le président du Conseil Général de l'Orne, Alain Lambert, avait présenté ses voeux aux élus et aux forces vives ornaises. Ce samedi matin dans l'invité de la rédaction de Tendance Ouest-Orne, nous sommes revenus sur ses voeux et un appel à un "optimisme raisonné", mais aussi sur les grands évènements attendus cette année: commémorations du 70ème anniversaire de la bataille de Normandie et Jeux Equestres mondiaux au Haras national du Pin.

Le redécoupage des cantons ornais a également été évoqués.

Réécoutez cette émission: