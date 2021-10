La 25e campagne des Pièces Jaunes commence ce mercredi

A partir du 8 janvier, les Français pourront retirer leurs tirelires dans les bureaux de postes, afin de les remplir de leur petite monnaie, mais aussi des pièces d'un ou deux euros. Les dons devront être confiés au plus tard le 15 février, toujours aux employés de La Poste.

Sous la présidence de Bernadette Chirac et le parrainage de l'ex-footballeur Christian Karembeu et du chanteur Johnny Hallyday, l'opération Pièces Jaunes mobilise toutes les énergies pour rendre la vie des enfants malades à l'hôpital plus joyeuse, et simplifier aussi la vie des parents. L'initiative a permis par exemple de financer la première Maison des parents de l'Hôpital Necker et l'Espace Plein Ciel, premiers grands projets de l'opération Pièces Jaunes. Plus de 7.000 autres projets ont suivi ensuite.

A noter que les internautes peuvent faire un don toute l'année à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, via le site www.fondationhopitaux.fr.