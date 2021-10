Virus de l'hiver : rappel des gestes à adopter pour ne pas contaminer vos proches

Zoom sur le lavage des mains

Les mains doivent être lavées plusieurs fois par jour, et tout particulièrement après avoir éternué ou toussé, après s'être mouché, après chaque sortie et utilisation des transports en commun, avant la préparation ou la consommation d'un repas, et bien évidemment après être allé aux toilettes.

Un lavage optimal passe obligatoirement par l'usage d'un savon liquide et non d'un pain de savon.

Gardez vos postillons

Alors que les virus de l'hiver, notamment les virus respiratoires, se transmettent essentiellement par les postillons, les éternuements, la toux, ou encore la salive, l'Inpes rappelle qu'il faut se couvrir la bouche avec la manche, le coude, ou un mouchoir à usage unique.

Pas de contacts directs

Les personnes contaminées par ce type de virus doivent éviter de serrer la main ou d'embrasser un tiers, mais également de partager tout objet personnel comme une brosse à dents, des couverts ou un verre.

La saison hivernale et ses virus doivent également conduire chaque personne malade à éviter les lieux très fréquentés.

Le port du masque chirurgical

Le port du masque chirurgical permet efficacement de réduire le risque de transmission des virus. Il est néanmoins important de se laver les mains avant de le manipuler et de le changer toutes les quatre heures ou lorsqu'il est mouillé. Le masque chirurgical est disponible en pharmacie.