Météo, alerte aux vents, submersions et crue dans la Manche

Pour la deuxième fois cette semaine, la préfecture de la Manche communique des prévisions météorologiques et des conseils de prudence.

Pluie et vent

Le samedi 4 janvier 10 à 15 mm de pluies devraient tomber le matin, avec un retour du vent le soir (environ 80km/h).

Dimanche 5 janvier, le département va retrouver un temps clément le matin, cependant des pluies et des vents de 60 à 80 km/h sont prévus dans l'après-midi.

Lundi 6 janvier les pluies se poursuivent.

La vigilance jaune crue est maintenue pour la Vire, même si son niveau demeure normal pour la saison. Sa décrue est amorcée, néanmoins 25 à 30 mm de précipitations sont attendus sur le weekend.

Les autres cours d'eau sont à un niveau normal pour la saison, ce qui n'exclut pas des débordements ponctuels (la Divette notamment).

La vigilance jaune vents violents et submersions (VVS), reste centrée sur le littoral ouest, de La Hague à Pirou. La période la plus sensible sera celle de la pleine mer, ce soir entre 21h et 00h. Une forte houle est prévue : des vagues peuvent atteindre 2,5 à 3 m sur le littoral ouest.

Par mesures de précaution, restez vigilants sur l'ensemble du littoral pendant l'ensemble du week-end.

Les conseils de prudence de la Préfecture de la Manche

Pour les habitants de bords de mer :

- Fermer les portes, fenêtres et volets en front de mer

- Protéger les biens susceptibles d'être inondés ou emportés

- Prévoir des vivres et du matériel de secours

- Surveiller la montée des eaux et se tenir prêt à monter à l'étage

- Se tenir informé auprès des autorités communales ou préfectorales et se préparer, si nécessaire et sur instruction, à évacuer son habitation.

Pour les plaisanciers et les professionnels de la mer :

- Ne pas prendre la mer ; Ne pas pratiquer de sport nautique

- Si vous êtes en mer, ne pas essayer de revenir à la côte

- Avant l'épisode, vérifier l'amarrage de son navire et l'arrimage du matériel à bord. Ne rien laisser à bord qui pourrait provoquer un sur-accident

Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs :

- Ne pas se mettre à l'eau, ne pas se baigner

- Ne pas s'approcher du bord de l'eau même d'un point surélevé (plage, falaise)

- S'éloigner des du bord de l'eau (rivage, plages, ports, sentiers ou routes côtières, falaises...).