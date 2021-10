Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

EXPOSITIONS

La coupe de Flaubert

Acquise grâce à une souscription auprès des Amis du musée, ce service de déjeuner retrouve sa place

d’origine dans la maison natale de l’écrivain.

Pratique. Ouvert du mardi au samedi. Musée Flaubert à Rouen. Tarifs: de 0 à 3€. Tel. 02 35 15 59 95

Vitraux : les trésors du musée

Les vitraux anciens de la collection du musée des antiquités révèlent le savoir-faire très pointu des maîtres-verriers dans une mise en scène didactique. Pratique. Prolongé jusqu’au 21 septembre. Musée des antiquités à Rouen. www.museedesantiquites.fr

L’usage de l’eau et la toilette

De la Renaissance au 20e siècle découvrez l’évolution des pratiques hygiéniques illustrées par de nombreux objets de la vie quotidienne: un bain de culture.

Pratique. Jusqu’au 12 janvier. Château de Martainville. Tarifs: 0/2/3,5€. www.chateaudemartainville.fr

Hommage à Andrée Putman

Pour le printemps des collections, certaines salles sont métamorphosées par la scénographe Olivia Putman en référence aux transformations du musée de 1993.

Pratique. Jusqu’au 28 février. Musée des Beaux-arts de Rouen. Tarifs: de 0 à 5€. Tel. 02 35 71 28 40

Les rébus de Romain Denis

Sous le pseudonyme de Ray Busse, il compose de nombreuses scènettes qui ne sont autres que des rébus inventifs et drôles à décoder avec patience.

Pratique. Du jeudi au samedi de 14h à 18h. Störk galerie à Rouen. Entrée libre. Tel. 06 87 19 48 69

Musée maritime de Rouen

Grâce à une riche collection d’objets de marine, de navigation et

d’embarcations, lieu de départ pour les grandes expéditions, et incontournable port commercial, le port de Rouen se raconte, depuis ses origines jusqu’à nos jours.

Pratique. Ouvert du mardi au vendredi. 10h-12h30 et 14h-18h. Musée maritime, quai Emile Duchemin. Tarifs: 3/4/4,5€. www.musee-maritime-rouen.asso.fr

Bon appétit: une expo gourmande

Grâce à de nombreux jeux, les enfants et leurs parents trouvent les bons reflexes pour une alimentation saine et variée et s’interrogent sur leur consommation.

Pratique. Jusqu’au 9 mars, du mardi au dimanche 13h30-17h30. H20 à Rouen. Tarifs: 0 à 3€. 02 35 529 529

Rouen vu par Nadia Aubrier

Nadia Aubrier compose des œuvres “à rêver” : une série inspirée par sa ville dans laquelle les photographies sont retravaillées sur informatique puis recombinées.

Pratique. Jusqu’au 22 janvier. Galeries de l’hôtel de ville à Rouen. Gratuit. Renseignement au 02 35 08 69 00

La Corderie vallois

Musée industriel, ancienne filature puis corderie au 19e siècle, la corderie Vallois témoigne des activités de la vallée du Cailly à l’heure de la révolution industrielle: les machines entièrement restaurées alimentées par la force hydraulique fonctionnent toujours et sont mises en service pour des démonstrations quotidiennes.

Pratique. Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h. Corderie Vallois, à Notre Dame de Bondeville. Tarifs de 0 à 3,5€. Renseignements au 02 35 74 35 35.

L’homme sauvage

Charles Fréger révèle la variété des formes du Wildermann à travers les différentes cultures européennes: cette figure totémique mi-homme mi-animal issue de croyances populaires est mise en scène dans des photographies /portraits surprenants.

Pratique. Jusqu’au 31 janvier, ouvert tous les jours sauf lundi et vendredi, 10h-12h et 14h-17h. Abbatiale ST Ouen, Entrée libre. Infos sur www.charlesfreger.com

DECOUVERTE

Blanche-neige et les sept nains

Le chef d’oeuvre de Disney de 1937 retrouve le chemin des salles obscures dans le cadre du cycle La petite séance à UGC Rouen: reste à savoir si un jour mon prince viendra?

Pratique. Jusqu’au 12 janvier. UGC, à Rouen. Tarifs: 5,5€. Infos et réservation sur www.ugc.fr

Atelier bois flottés

L’artiste rouennais Bertrand Thomassin connu pour ses sculptures fantaisistes et colorées et pour ses illustrations d’ouvrages pour enfants apprend aux petits à imaginer des personnages inspirés du monde du cirque: une animation de Rouen givrée.

Pratique. Dimanche 5 janvier, à 14h30. Jardin des neiges, esplanade Marcel Duchamp. Informations sur www. rouen.fr

Sous la serre de Biotropica

A travers un parcours original, découvrez de nombreuses espèces présentées par les soigneurs lors de séances de nourissage: une sortie familiale qui permet d’approcher loriquets, loutres, alligators, walibis et bien d’autres animaux.

Pratique. Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h. Biotropica, à Val-de-Reuil. Tarifs: 8,8/12,8€. Infos: www.biotropica.fr

Rouen et ses trésors

Apprenez à regarder votre ville sous un nouvel angle accompagné par un guide conférencier des villes d’art et d’histoire qui vous

mènera à travers un voyage dans le temps- de la naissance de la ville à l’époque gallo-romaine aux plus récentes

constructions- à la visite des plus emblématiques monuments de notre cité.

Pratique. Samedi 4 janvier à 15h. Rdv à l’office de tourisme à Rouen. Tarifs: 0/4,5/6,5€. Renseignements au 02 32 08 32 40

Une usine pour les tout petits

A l’aide d’un animateur, cet atelier pratique et ludique permet aux plus jeunes d’explorer l’ancienne fonction du bâtiment abritant aujourd’hui La fabrique des savoirs et de découvrir les secrets de l’usine Blin-Blin.

Pratique. Samedi 4 janvier à 14h30. La Fabrique des savoirs à Elbeuf. Tarifs: 2€. Réservations au 02 32 96 30 40

Le jardin des oiseaux

Conservatoire de la faune avicole et éleveur d’oiseaux exotiques, l’Oiseau club invite les curieux à découvrir ses volières pour se renseigner sur les modes de vies de leurs volatiles: une visite basée sur l’observation pour sensibiliser les jeunes et leurs parents.

Pratique. Ouvert le mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h. Jardin des oiseaux à Petit Quevilly. Renseignements au 06 11 48 34 23.